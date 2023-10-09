Kayseri Atletikspor, Kayserigücü FK'yı mağlup etti
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden son şampiyon Kayseri Atletikspor, Argıncık Stadı'nda oynadığı maçta güçlü rakibi Kayserigücü FK'yı 2-0 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden son şampiyon Kayseri Atletikspor, Argıncık Stadı'nda oynadığı maçta güçlü rakibi Kayserigücü FK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Mustafa Soner Yüce, İbrahim Bayram
Kayseri Atletikspor: Adem Özdemir, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ateş, Yusuf Tolu, İsmail Erdi Halis, Yusuf Karamanoğulları, (Reha Dk. 78), Alperen Güler, (Engincan Özcan Dk. 90), Buğra Duğan, (Eren Akçakoyun Dk. 78), Mehmet Akif Gürkan, (Salih Önder Dk. 68),
Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, (Mükremin Bayrak Dk. 87), Oktay Koçak, (Yiğit Yılmaz Dk. 70), Sait Emre Gündoğan, İsmail Orhan, Batuhan Duran, Mevlüt Metin, (Hasan Hüseyin Uçar Dk. 55), Can Ölçer, Çağlar Erdemci, (Sedat Burak Altay Dk. 70), Cüneyt Egemen Karagöz, Alper Durdu, (Eren Torbalı Dk. 55)
Goller: Alperen Güler (Dk. 90+2), Eren Akçakoyun (Dk. 90+5) (Kayseri Atletikspor)
Kırmızı Kart: Yakuphan Kocaoğlu (Dk. 90+3) (Kayserigücü FK) - KAYSERİ