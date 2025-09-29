Haberler

Kayseri Atletikspor, Döğergücü FK'yı Son Dakikada Geçti

Kayseri Atletikspor, Döğergücü FK'yı Son Dakikada Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme 2. hafta maçında Kayseri Atletikspor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Döğergücü FK'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Gollerin ardından karşılaşmaya damga vuran anlar yaşandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. hafta karşılaşmasında Kayseri Atletikspor; ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada rakibi Döğergücü FK'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Hakemler: Gökhan Mutlu, Samed Armut, Muharrem Karaca

EMT Döğergücü FK: Çınar Bozlağan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Mehmet Kıraç, İlhan Sefa Köroğlu, Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, (Muhammet Tolga Şahin dk.85), Hafız Türkmen, (Samet Dağlı dk.62), Enes Bahar, (Önder Yıldız dk.59), Murat Kıraç

Kayseri Atletikspor: Arda Yiğit Küçük, Utku Berat Sezer, Bahadır Sarıçiçek, (Ahmet Özdemir dk.59), Ali Yıldız, Yusuf Tolu, Mert Ali Yıldız, Emre Tunahan Gürbüz, Armağan Malik Çelik, Ali Ateş, Emre Can Akkaya, (Doğukan Kılıç dk.46)

Goller: Murat Kıraç (dk.35 pen) (EMT Döğergücü FK), Emre Tunahan Gürbüz (dk.84 penaltı), Yusuf Tolu (dk.90+2) (Kayseri Atletikspor)

Kırmızı kart: Çınar Bozlağan (dk.58) (EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Altay Bayındır! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü

Yok artık Altay! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.