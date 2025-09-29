Kayseri Atletikspor, Döğergücü FK'yı Son Dakikada Geçti
Kayseri Süper Amatör Küme 2. hafta maçında Kayseri Atletikspor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Döğergücü FK'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Gollerin ardından karşılaşmaya damga vuran anlar yaşandı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. hafta karşılaşmasında Kayseri Atletikspor; ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada rakibi Döğergücü FK'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Hakemler: Gökhan Mutlu, Samed Armut, Muharrem Karaca
EMT Döğergücü FK: Çınar Bozlağan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Mehmet Kıraç, İlhan Sefa Köroğlu, Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, (Muhammet Tolga Şahin dk.85), Hafız Türkmen, (Samet Dağlı dk.62), Enes Bahar, (Önder Yıldız dk.59), Murat Kıraç
Kayseri Atletikspor: Arda Yiğit Küçük, Utku Berat Sezer, Bahadır Sarıçiçek, (Ahmet Özdemir dk.59), Ali Yıldız, Yusuf Tolu, Mert Ali Yıldız, Emre Tunahan Gürbüz, Armağan Malik Çelik, Ali Ateş, Emre Can Akkaya, (Doğukan Kılıç dk.46)
Goller: Murat Kıraç (dk.35 pen) (EMT Döğergücü FK), Emre Tunahan Gürbüz (dk.84 penaltı), Yusuf Tolu (dk.90+2) (Kayseri Atletikspor)
Kırmızı kart: Çınar Bozlağan (dk.58) (EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ