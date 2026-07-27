Kayseri'de Ailelere Madde Bağımlılığı Eğitimi: 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile ailelere madde bağımlılığı ile ilgili bilgiler verildi.

'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı kulüplerde spor yapan gençlerin ailelerine yönelik madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği'nde görevli Polis memuru Mustafa Güneş, toplantıya gelen ailelere ve gençlere uyuşturucunun, kumar ve dijital bahsin insan hayatına ne denli olumsuz etkiler yaptığını anlattı.

Toplantıda konuşan Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın en etkili yolunun spordan geçtiğini ifade etti. Ebeveynler olarak, çocukların üzerinden dikkati eksik etmemek gerektiğini söyleyen Mutlu Önal, "Aile bağlarını güçlendirmeliyiz. Ailenin önemini anlatmalıyız. Çocuklarımızı sokağa bırakmadan, tablet veya telefon bağımlısı yapmadan sıkı ilişkiler kurmalıyız. Çocuklarımızı spora yönlendirelim. Sağlıklı bireyler olmaları için titiz davranalım" dedi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro amirliğinde görevli Polis memuru Mustafa Güneş de, "Ailelerimizin bilinçlenmesi, bilgilenmesi bizler için olmazsa olmazdır. Neden, herkesin başına polis dikemeyiz. Kişinin sağlıklı ve temiz kalabilmesi için çabalıyoruz. Bu konuda aileler de, çocukları ile yakinen ilgilenmeli. Gittiği yeri, cebinden çıkan yabancı bir şeyden şüphelenmeli. Sanal bahis, yasa dışı bahisten kesinlikle uzak durmalıyız. Kumar bağımlılığı, dijital bağımlılık uyuşturucudan da beter bir bağımlılık" açıklaması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı