Kayseri, 22 sezonda 4 kez küme düştü

22 sezondur Süper Lig'de yer alan Kayseri, yeni sezonda olmayacak.

Kayseri şehri, 22 sezon sonra Süper Lig'e veda etti. 22 sezon aralıksız Süper Lig'de boy gösteren büyükşehir statüsündeki Kayseri, yeni dönemde TFF 1. Lig'de başarı arayacak. Kayseri, 2003-2004 sezonunda Erciyesspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olması ve sonrasında Kayserispor ile isim değişikliği yapması ile uzun bir Süper Lig serüvenine başlamıştı. Geride kalan 22 sezonda Kayserispor 21, Erciyesspor ise 4 sezon Süper Lig'de mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, 21 sezonda 2 kez bir alt lige düşerken, pandeminin yaşandığı 2019-2020 sezonunda de küme düşmüş ancak küme düşmenin bir sezonluk kaldırılmasından dolayı alt lige inmemişti. Kayserispor'un 22 sezonda en başarılı olduğu dönem 2007-2008 yılları oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 55 puanla 5. sırada tamamlamıştı.

4 sezon Süper Lig'de bulunan Erciyesspor ise 2 kez küme düştü. Mavi-siyahlı ekibin en başarılı olduğu dönem 2005-2006 oldu. Mavi-siyahlılar, sezonda 40 puan toplayıp ligi 10. sırada tamamlamıştı. Kayseri ekiplerinin son 22 sezonda Süper Lig'de elde ettiği sonuçlar şöyle:

2004-05 sezonu:

Kayserispor 14.sıra - 34 puan

2005-06 sezonu:

Kayserispor 5.sıra - 51 puan

Erciyesspor 10.sıra - 40 puan

2006-07 sezonu:

Kayserispor 5.sıra - 51 puan

Erciyesspor 17.sıra - 37 puan (düştü)

2007-08 sezonu:

Kayserispor 5.sıra - 55 puan

2008-09 sezonu:

Kayserispor 7.sıra - 50 puan

2009-10 sezonu

Kayserispor 8.sıra - 51 puan

2010-11 sezonu:

Kayserispor 5.sıra - 51 puan

2011-12 sezonu:

Kayserispor 11.sıra - 44 puan

2012-13 sezonu:

Kayserispor 5.sıra - 52 puan

2013-14 sezonu:

Kayserispor 18.sıra - 29 puan (düştü)

Erciyesspor 14.sıra - 37 puan

2014-15 sezonu:

Erciyesspor 17.sıra - 27 puan (düştü)

2015-2016 sezonu:

Kayserispor 15.sıra - 34 puan

2016-17 sezonu:

Kayserispor 15.sıra - 38 puan

2017-18 sezonu:

Kayserispor 9.sıra - 44 puan

2018-19 sezonu:

Kayserispor 10.sıra - 41 puan

2019-20 sezonu:

Kayserispor 17.sıra - 32 puan (pandemi)

2020-21 sezonu:

Kayserispor 17.sıra - 41 puan

2021-22 sezonu:

Kayserispor 14.sıra - 47 puan

2022-23 sezonu:

Kayserispor 9.sıra - 47 puan

2023-24 sezonu:

Kayserispor 13.sıra - 45 puan

2024-25 sezonu:

Kayserispor 13.sıra - 45 puan

2025-26 sezonu:

Kayserispor 17.sıra - 30 puan (düştü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı