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Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Makfit: 3Kocasinan Gençlikspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme play-off: Makfit: 3Kocasinan Gençlikspor: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Makfit, Kocasinan Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 3-1 mağlup ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Makfit, Kocasinan Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 3-1 mağlup ederek Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Oğuzhan Bahçıvan, Murat Ahi

Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötüken, Emin Osman Kahveci, Ahmet Kahveci, Cankat Yalçın, Bayram Altundağ, Musa Küpeli, Okan Duran, Seyit Bilecen, Ramazan Bulmuş, Ahmet Soyak, Şerafettin Sevim

Makfit: Yakup Boyraz, Canberk Yalçın, Hüseyin Can Uçar, Oktay Koçak, Emrah Demir, Yunus Emre Kulan, Sami Birsengüven (Dk.88 Batuhan), Mehmet Akpınar (Dk.46 Onur Kodaş), Kubilay Babacan, Ömer Bozkuş, Alihan Soyak (Dk.85 Mustafa Bozkuş)

Goller: Ömer Bozkuş dk.48 ve 56, Alihan Soyak dk.72 (Makfit), Ahmet Soyak dk.60 (Kocasinan Gençlikspor)

Kırmızı Kart: Alpaslan Ötüken dk.74 (Kocasinan Gençlikspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan Kayseri Ötüken Spor Haberler

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