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Kayıtlar açıklandı: Halil Umut Meler, Galatasaray'ın penaltısında VAR ile ne konuştu?

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı. Söz konusu kayıtlarda, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyona da yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın tamamlanmasının ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyon da yer aldı.

GALATASARAY'IN KONYASPOR MAÇINDAKİ PENALTISI

İşte VAR ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar;

VAR: Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin.

Halil Umut Meler: İlk kim dokundu?

VAR: Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim.

Halil Umut Meler: Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim.

VAR: Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut.

Halil Umut Meler: Evet, penaltı vuruşu, doğru.

Kayıtlar açıklandı: Halil Umut Meler, Galatasaray'ın penaltısında VAR ile ne konuştu?
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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