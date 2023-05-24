Kaybetmeyen kumarbaz! F.Bahçe'yi tazminata mahkum eden Kruse, bakın parasıyla ne yapmış

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshedip Almanya'ya geri dönen ve 'haksız' olduğu iddia edilmesine rağmen tazminat kazanan Max Kruse, "Fenerbahçe'deki 1 yıl güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de her yerde Cristiano Ronaldo'ymuşsunuz gibi davranıyorlar size. Kazandığım paranın çoğunu gayrımenkule ve borsaya yatırdım" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Tiktok yıldızı Diyar Acar'a röpartaj verdi. Alman futbolcu, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un, "Hayatının pokerini oynadı" dediği Kruse, uzun süre gündemde kalacak sözlere imzasını attı.

"TÜRKİYE'DE MESUT ÖZİL VE RONALDO GİBİ DAVRANIYORLAR"

Türkiye'de büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen Kruse, "Kariyerimde geçirdiğim en yoğun ve güzel zamanların Borussia Mönchengladbach, Pauli, Union ve Werder diyebilirim. Fenerbahçe İstanbul'daki bir yıllık araya girmesi güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de size gerçek bir yıldız muamelesi yapılıyor. Türkiye'de bir oyuncu olarak her yerde Özil veya Cristiano Ronaldo gibi davranılıyorsunuz ve bu harika ama bir derbi kaybedersen dışarı çıkamazsın" ifadelerini kullandı.

"PARAM GAYRIMENKUL VE BORSADA"

Fenerbahçe'den yüklü bir tazminat alan Kruse, yatırımlarıyla ilgili konuştu. Alman futbolcu, "Bugüne kadar kazandığım paranın büyük çoğunluğunu gayrımenkul sektörüne yatırdım. Ayrıca borsaya ayırdığım da bir miktar var. Paramın yüzde 80'ı gayrımenkulde, yüzde 20'si borsada diyebilirim" sözlerini sarf etti.