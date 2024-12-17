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Kayak Federasyonu Hedeflerini Açıkladı: İlk 30'lara Girmeyi Amaçlıyoruz

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Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayak ve kayaklı koşu sporlarında dünya sıralamasında ilk 30'lara girmeyi hedeflediklerini belirtti. Erzurum'da düzenlenecek organizasyonlarla sporcuların yetiştirilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayak ve kayaklı koşuda çok sporcunun yetişmeye başladığını belirterek, "Hedefimiz dünyada ilk 25-30'lara girmek. Bunu başarıyoruz, Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlamada 20. oldu. Bunu alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu ve biatlonda da yapmak istiyoruz." dedi.

Kayak sezonunun başladığı Palandöken Kayak Merkezi'ndeki milli sporcuların çalışmalarını takip etmek üzere Erzurum'da bulunan Ali Oto, hedefleri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ'nin kayak sporuna çok önem verdiğini ve Avrupa standartlarını yakalamaya çalıştığını ifade eden Oto, ocak ayında düzenlenecek organizasyonlarla ilgili şunları söyledi:

"Ay sonuna kadar snowboard, kayaklı koşu ve biatlonda bütün milli takım seçmelerini tamamlayacağız. Şubat ayında Gürcistan'da Avrupa Gençler Şampiyonası yapılacak. Onun için seçmelerimizi yaptık. 8 sporcu ile katılacağız. 5 Ocak'ta Erzurum'da ilk defa yapılacak Snowboard Alp Disiplini Çocuk Kupası var. Bu bizim için çok önemli. Şu anda 6-7 ülke var. Biz bunun 10 ülkeye çıkmasını bekliyoruz. Erzurum'un tanıtımı olsun, tesisler açısından olsun iyi olacak. Bunu çok iyi sağlayacağız. İnşallah bunu geleneksel hale getirip, her yıl 5 Ocak'ta yapmaya çalışacağız."

"Yazdan beri planlamalarımızı yaptık"

Ali Oto, Erzurum'un 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesiyle ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Yazdan beri planlamalarımızı yaptık. Malzeme ve kar olması açısından hiçbir sıkıntımız yok. Erzurum'da daha önce Universiade, dünya şampiyonaları, atlama kıta kupaları yaptık. Erzurum bu işi çok iyi yapıyor ve alıştı. Bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Kış sporu, hava şartları özelliği ile 3 ay gibi bir sürede yapılıyor. Bunda da başarılı olmak için federasyonumuz, bakanlığımız ve işletmecilerimiz hep birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Kayak sporunu ülke geneline yaymayı amaçladıklarını ve bu alanda dünyada 50-60 sıralamalarında yer aldıklarını vurgulayan Oto, şöyle devam etti:

"Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'de birçok yarış yapıyoruz. Geçen yıl Hakkari, önceki yıl Bingöl ve Yüksekova'daydık. Bu sene de hava şartları iyi olursa Bitlis'e gideceğiz. Uludağ, Kartalkaya, Yıldız, Erciyes'te de organizasyon yapıyoruz. Yarışları Türkiye geneline yaymamızın sebebi, oralarda da iyi sporcuları keşfetmek. O bakımdan arkadaşlarımız canla başla sporcu tarıyor. Kulüplerimiz de milli takıma kazandırmak için çalışıyor. Onlar milli takıma kazandırılınca, yurt dışında ülkemizi temsil etsinler diye yarışmalara götürüyoruz. Kayak ve kayaklı koşuda çok sporcumuz yetişmeye başladı. Hedefimiz dünyada ilk 25-30'lara girmek. Bunu başarıyoruz, Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlamada 20. oldu. Bunu alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu ve biatlonda da yapmak istiyoruz."

"Dünya sıralamasında ilk 30'lara girelim istiyoruz"

Oto, kayaklı koşuda 4 sporcularının şu anda Norveç'te kampta olduğunu anlatarak, "İyi bir antrenman sezonu geçirerek uluslararası yarışlara katılacaklar. Biz federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz. İyi yerlerde yarışalım ve dünya sıralamasında ilk 30'lara girelim istiyoruz. Ama bu kış ve doğa sporu, sakatlık olabiliyor. Temennim sağlıklı bir sezon geçirmek." ifadelerini kullandı.

Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in Dünya Kupası yarışlarındaki başarısına da değinen Oto, şunları kaydetti:

"Muhammed Ali Bedir ve Arda İpcioğlu başarılı sporcularımız. Bakanlığımız ve federasyonumuz bu sporculara çok yatırım yapıyor. Onlar da yatırımın karşılığını almaya çalışıyor. Gönül ister ki podyuma oynasınlar ama ben ileride podyumda olacaklarına inanıyorum. Bedir'de biraz düşüklük görüyoruz, onun da neden olduğunu antrenörlerinden bilgi aldım. Bunları aşacak ve inşallah Bedir iyi yerlere gelecek. Çünkü çok iyi bir sporcu. Arda zaten çok enteresan kabiliyeti var. Bunu ileriye götürecektir. Şikayet olmasın ama Erzurum'daki atlama kuleleri biraz sorunlu. İnşallah yaza yetişirse daha iyi sporcular yetiştiririz. Rampalarımız burada ve alttan gelecek çocuklarımız çok iyi. İnşallah ülkemize sağlıklı ve güzel sporcular yetiştiririz."

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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