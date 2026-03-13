Haberler

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çip skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde kesilen atın, 3 birinciliği bulunan ve yarış kariyerinde 1 milyon 125 bin TL kazanan İngiliz yarış atı "Smart Latch" olduğu belirlendi.

  • Kavurma yapılan atın 'Smart Latch' isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu belirlendi.
  • Smart Latch'in yarış kariyerinde 3 birinciliği bulunuyor ve toplamda 1 milyon 125 bin TL kazanç elde etti.
  • Smart Latch, son yarışında 14 Ekim 2025 tarihinde bacağında kemik kırığı oluştu.

Mersin'de bir aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çiple ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde kavurma yapılan atın kimliği ve geçmişi netleşti.

3 BİRİNCİLİĞİ BULUNAN YARIŞ ATI ÇIKTI

Yetkililerin yaptığı incelemede kavurma yapılan atın, "Smart Latch" isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu belirlendi. Yarış kariyerinde 3 birinciliği bulunan atın daha önce çeşitli yarışlarda derece elde ettiği öğrenildi.

SON YARIŞINDA SAKATLANDI

Elde edilen bilgilere göre Smart Latch, son yarışına 14 Ekim 2025 tarihinde çıktı. Bu yarış sırasında atın bacağında kemik kırığı oluştuğu tespit edildi. Türkiye Jokey Kulübü verilerine göre Smart Latch, yarış hayatı boyunca toplamda 1 milyon 125 bin TL kazanç elde etti.

SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Atın sahibi, Smart Latch'i herhangi bir ücret almadan binicilik kulüplerine verilmesi için teslim ettiğini açıkladı. Olayın ardından atın nasıl kesildiği ve etlerin aşevine nasıl ulaştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE DE YER ALDI

Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVEFA:

ne kadar iyi koşarsan koş , hangi yarışı kazanırsan kazan sonunda işte böyle kavurma ya da salamura olacaksın . Dünya bir gündür o da bugündür

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Bozkurt:

Yarış atının sahibi kim peki

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

ha ha kim inanır buna Kadir abiden başka

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

A Haber'e fırsat geldi şimdi ; CHP vatandaşa 'şampiyonu' yedirmiş: Üç birinciliği var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImud Imud:

Normal etten pahalıya gelmiştir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

