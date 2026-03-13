Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çip skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde kesilen atın, 3 birinciliği bulunan ve yarış kariyerinde 1 milyon 125 bin TL kazanan İngiliz yarış atı "Smart Latch" olduğu belirlendi.
Mersin'de bir aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çiple ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde kavurma yapılan atın kimliği ve geçmişi netleşti.
3 BİRİNCİLİĞİ BULUNAN YARIŞ ATI ÇIKTI
Yetkililerin yaptığı incelemede kavurma yapılan atın, "Smart Latch" isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu belirlendi. Yarış kariyerinde 3 birinciliği bulunan atın daha önce çeşitli yarışlarda derece elde ettiği öğrenildi.
SON YARIŞINDA SAKATLANDI
Elde edilen bilgilere göre Smart Latch, son yarışına 14 Ekim 2025 tarihinde çıktı. Bu yarış sırasında atın bacağında kemik kırığı oluştuğu tespit edildi. Türkiye Jokey Kulübü verilerine göre Smart Latch, yarış hayatı boyunca toplamda 1 milyon 125 bin TL kazanç elde etti.
SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Atın sahibi, Smart Latch'i herhangi bir ücret almadan binicilik kulüplerine verilmesi için teslim ettiğini açıkladı. Olayın ardından atın nasıl kesildiği ve etlerin aşevine nasıl ulaştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
BAKANLIĞIN LİSTESİNDE DE YER ALDI
Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.