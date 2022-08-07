Kavga görüntüleri sonrası sessizliğini koruyan Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın stadında ortaya çıktı

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir Fenerbahçe taraftarı ile yaşadığı gergin anlar, ilk defa Haberler.com tarafından yayınlandı. İddiaya göre alkollü bir şahsın, "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok" sözlerine sinirlenen Karakurt, adamın üzerine yürümek istedi ancak çevredekiler tarafından engellendi.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Hem özel hayatıyla ilgili hem de bu son yaşadığı kavgayla ilgili sessizliğe bürünen ünlü voleybolcu, tüm bu olayların ardından ilk kez objektiflere takıldı. Karakurt, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın Süper Lig'deki ilk maçını tribünden takip etti. Siyah beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle çıktığı Kayserispor karşılaşmasını 1-0 üstünlük ile tamamlamayı başardı.