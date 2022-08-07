Kavga görüntüleri sonrası sessizliğini koruyan Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın stadında ortaya çıktı - Haberler

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Kavga görüntüleri sonrası sessizliğini koruyan Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın stadında ortaya çıktı

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir kişinin sözlü tacizine uğramasının ardından kavga etmiş ve sonrasında ise sessizliğe bürünmüştü. Karakurt, olayın ardından ilk defa Beşiktaş maçını izlemek için gittiği Vodafone Park'ta objektiflere yansıdı.

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Voleybolcu Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir Fenerbahçe taraftarı ile yaşadığı gergin anlar, ilk defa Haberler.com tarafından yayınlandı. İddiaya göre alkollü bir şahsın, "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok" sözlerine sinirlenen Karakurt, adamın üzerine yürümek istedi ancak çevredekiler tarafından engellendi.

Kavga görüntüleri sonrası sessizliğini koruyan Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın stadında ortaya çıktı

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Hem özel hayatıyla ilgili hem de bu son yaşadığı kavgayla ilgili sessizliğe bürünen ünlü voleybolcu, tüm bu olayların ardından ilk kez objektiflere takıldı. Karakurt, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın Süper Lig'deki ilk maçını tribünden takip etti. Siyah beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle çıktığı Kayserispor karşılaşmasını 1-0 üstünlük ile tamamlamayı başardı.

Kavga görüntüleri sonrası sessizliğini koruyan Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın stadında ortaya çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt Beşiktaş voleybol İstanbul Kadıköy kavga Spor Haberler

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