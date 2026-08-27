Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Rövanş Kadrosu Açıklandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçının hakem ve takım kadrosu şöyle:Stat: Dariaus ir GirenoHakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan (İspanya)Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor,
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçının hakem ve takım kadrosu şöyle:
Stat: Dariaus ir Gireno
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan (İspanya)
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic
Kaynak: AA