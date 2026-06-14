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2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Katar 1-1 berabere kaldı. Katar, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını alırken, 2022'de ev sahibi olduğu turnuvada tüm maçlarını kaybetmişti.

Stat: San Francisco Bay Area

Hakemler: Said Martinez, Enrique Lopez, Jesus Ramirez (Honduras)

Katar : Abunada, Al-Oui (Dk. 60 Al Fathy), Pedro Miguel, Khoukhi, El Amin, Gaber (Dk. 60 Boudiaf), Madibo (Dk. 79 Al-Manai), Laye, Junior (Dk. 88 Heidos), Afif, Abdurisag (Dk. 60 Alaaeldin)

İsviçre : Kobel, Aebischer (Dk. 66 Rieder), Akanji, Zakaria, Rodriguez (Dk. 89 Muheim), Freuler (Dk. 89 Jashari), Elvedi, Xhaka, Ndoye (Dk. 66 Manzambi), Vargas (Dk. 79 Amdouni), Embolo

Goller: Dk. 17 Embolo (Penaltıdan) ( İsviçre ), Dk. 90+4 Khoukhi ( Katar )

Sarı kartlar: Dk. 16 Abunada, Dk. 23 Gaber ( Katar ), Dk. 42 Zakaria ( İsviçre )

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Katar, 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası'ndaki ilk puanını İsviçre karşısında alan Katar, 2022'de ev sahibi olduğu turnuvanın grup aşamasındaki 3 müsabakayı da kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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