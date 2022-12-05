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Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapıldı, maçtan sonra yıkılacak

Spor Haberleri

Katar'daki Stadyum 974, Brezilya-Güney Kore maçından sonra yıkılacak. Parçalara bölünecek stat, başka bir ülkeye gönderilecek.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ihtişamlı statlarıyla dikkat çekiyor. Ancak konteyner parçalarıyla üretilen Stadyum 974, sökülüp başka bir ülkeye gönderilecek.

Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak

PARÇALARA BÖLÜNECEK

QatarLive'daki habere göre; Brezilya-Güney Kore maçının oynanacağı stadyum 974, bu karşılaşmayla misyonunu tamamlayacak. Karşılaşmanın ardından bu stadyum lego gibi parçalara bölünecek.

Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapılan stat, maç sonunda yıkılacak

TUNUS'A VERİLECEK

30 Kasım 2021'de açılan stat, 974 geri dönüştürülmüş nakliye konteynerlardan yapıldı. Stadın yeni adresi yüksek ihtimalle Tunus olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Katar Spor Haberler

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