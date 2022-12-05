Katar'daki ihtişamlı stada veda! 2021 yılında yapıldı, maçtan sonra yıkılacak

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ihtişamlı statlarıyla dikkat çekiyor. Ancak konteyner parçalarıyla üretilen Stadyum 974, sökülüp başka bir ülkeye gönderilecek.

PARÇALARA BÖLÜNECEK

QatarLive'daki habere göre; Brezilya-Güney Kore maçının oynanacağı stadyum 974, bu karşılaşmayla misyonunu tamamlayacak. Karşılaşmanın ardından bu stadyum lego gibi parçalara bölünecek.

TUNUS'A VERİLECEK

30 Kasım 2021'de açılan stat, 974 geri dönüştürülmüş nakliye konteynerlardan yapıldı. Stadın yeni adresi yüksek ihtimalle Tunus olacak.