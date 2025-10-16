Haberler

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında oynanan maçta sahaya yabancı madde fırlatılmasına sahne oldu. Pedro Miguel'in attığı gol sonrası Birleşik Arap Emirlikleri taraftarlarından sahaya su şişeleri, bardaklar, terlikler, akıllı telefonlar ve araba anahtarları atıldı. Olaylar sosyal medyada geniş yankı bulurken, "Böyle protesto görülmedi" yorumları yapıldı.

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 4. tur A Grubu 2. haftasında oynanan Katar – Birleşik Arap Emirlikleri mücadelesi, saha olaylarına sahne oldu.

Katar, Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda konuk ettiği rakibini 2-1 mağlup ederek bir kez daha Dünya Kupası bileti almayı başardı. Ancak galibiyetin sevinci uzun sürmedi; maçın son bölümlerinde tribünler karıştı.

GOL SEVİNCİ SONRASI OLAYLAR BAŞLADI

Katar'ın 74. dakikada Pedro Miguel'in attığı golün ardından, deplasman tribününden sahaya çok sayıda yabancı madde fırlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri taraftarlarının bulunduğu bölümden atılan maddeler arasında su şişeleri, bardaklar ve terliklerin yanı sıra akıllı telefonlar ve araba anahtarları da yer aldı.

TELEFON VE ANAHTARLAR SAHAYA YAĞDI

OneFootball'ın haberine göre, sahaya atılan maddeler arasında iPhone telefonlar ve otomobil anahtarları gibi yüksek değere sahip eşyaların bulunması dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X (Twitter)'da paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede uluslararası gündeme oturdu. Kullanıcılar, "Böyle protesto görülmedi" yorumlarıyla olaya tepki gösterdi.

SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞANLAR OLDU

Maçın son dakikalarında bazı taraftarların sahaya inmeye çalıştığı, güvenlik güçlerinin kavga eden gruplara müdahale ettiği görüntülere yansıdı. Karşılaşma bir süreliğine durdurulurken, olayların yatışmasının ardından maç yeniden başladı.

