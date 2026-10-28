Kastamonuspor, Ziraat Kupası 3. turunda evinde Erzincan FY'ye 4-1 yenildi

Kastamonuspor, Ziraat Kupası 3. turunda evinde Erzincan FY'ye 4-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Ziraat Kupası 3. turunda Kastamonuspor, sahasında Erzincan FY'ye 4-1 mağlup oldu. Erzincan FY'de Ozan Papaker, Buğra Akçagün (38 ve 42) ve Mustafa Çelik gol atarken Kastamonuspor'un golü Ahmethan Köse'den (dk. 2) geldi.
Türkiye Ziraat Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Erzincan FY'ye 4-1 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Ramazan Doğanay, Mehmet Kirişçioğlu, Muhammet Metin Taş
Kastamonuspor: Kerem Çavdar, İsmail Bakkal (Samet Güler dk. 76), Emir Açıkgöz, Gökmen Özince, Ömer Uyanık (Oğuz Duman dk. 46), Erdem Reis, Yasin Başaytaç, Niyazi Kılıç (Mert Çalışkan dk. 46), Ahmethan Köse (Serdar Avkaroğlu dk. 46), Yasin Hızar (Necati Bilgiç dk. 46), Kerim Temizkan
Erzincan FY: Talha Yakın, Baran Can, Sakıb Aytaç (Yusuf Kaya dk. 75), Soman Reşat Bulut, Yunus Emre Karagöz, Buğra, Akçagün (Serhat Enes Çalışkan dk. 82), Alperen Aydın (İsmet Kaan Arslan dk. 65), Ozan Papaker (Sabri Gülay dk. 75), Kadircan Bilikli, Mustafa Çelik, Efe Taylan Altunkara (Mert Çapar dk. 65)
Goller: Ahmethan Köse (dk. 2) (Kastamonuspor), Ozan Papaker dk. 22), Buğra Akçagün (dk. 38 ve 42), Mustafa Çelik (dk. 65) (Erzincan FY)