TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlara seslenen Teknik Direktör Levent Eriş, "Lütfen oyuncularımızın yanında olun. Bizim taraftar alışkanlığını kazanmamız gerekiyor" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 4 maçı da kazanan GMG Kastamonuspor, çalışmalarına devam ediyor. Geçen haftayı 'bay' geçen Kastamonu ekibinde değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Levent Eriş, aldıkları galibiyetlerin rahatlığına kapılmadan gelecek maçlara hazırlanmaya devam edeceklerini belirtti.

"İlerleyen haftalarda farklı skorlarda olacaktır"

Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu durumdan büyük mutluluk duyduklarını belirten Levent Eriş, "İnegölspor'u mağlup edip 4'te 4 yapmak istemiştik. Bu hedefimizi tutturmaktan büyük keyif aldık. İlerleyen haftalarda farklı skorlar da olacaktır. Ama bizim aslında ne kadar değerli takımları mağlup ettiğimiz ilerleyen haftalarda daha iyi anlaşılacaktır. Karşımızda sıradan oyuncuların olmadığı ama henüz takım olamamış bir takım vardı. Biz oynadığımız her maça galibiyet parolası ile çıktık. Ayrıca maç günü benim doğum günümdü, o gün futbolcularımızın galibiyeti bana ve tüm varlığını bu kulübe harcayan Cengiz Aygün'e hediye etmesi çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın maça gelmesini istiyorum"

Taraftarlara da seslenen Eriş, "Şu ana kadar çok güzel bir 12 puan aldık. Önümüzdeki 4 maçta alacağımız 8 puanla şampiyonluğun en iddialı takımı olduğumuzu herkese gösteririz. Bu hafta 'bay' geçiyoruz. İyi ki 'bay' geçiyoruz. Çünkü 6 tane sporcumuz hasta. Bu haftayı sağlıklı ve altyapımızla müsabaka yaparak değerlendireceğiz. Rakiplerimizi izleyip analiz edeceğiz. Şehrimizden daha çok coşku ve taraftarımızın maça gelmesini istiyorum. Şu anda iç sahada oynadığımız maçlarda sesten stadın yıkılması gerekiyor. Bu durumun yaşanmaması üzücü ve sıkıcı bir durum. Lütfen oyuncularımızın yanında olun. Bizim taraftar alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. 'Takım başarılı olsun, biz de destek verelim' diyorlar. 4'te 4 yapmış bir takım daha nasıl başarılı olabilir? Bu başarı tesadüf değil. Biz Onursal Başkanımız Cengiz Aygün dışında kimseden destek alamıyoruz" diye konuştu.

"Maç sahada kazanılsın"

Fethiyespor'un kural hatası ihlali iddiası ile Kastamonuspor karşılaşmasıyla alakalı yaptığı başvuruyu değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Fethiyespor maçında kulübümüzün yaptığı bir hata söz konusu değil. Müdürümüzün hazırladığı esame listesi var. Bu listede 5 tane yaş kriterine uygun oyuncumuz var. Bunun neresinde bizim hatamız var, bilmiyoruz. Yapılan bir hata ve sahaya yansıyan bir durum yok. Sadece bizim müdürümüz ve federasyon yetkilileri arasında yapılan yazışmalar ve sistemsel bir hata var. Maç sahada kazanılsın. Oyuncularımızın ve bizim alın terimiz var. Orada bize yapılmış çirkinlikler var. Maç sahada kazanılır. Biz yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Zemin iyi olabilir ama bizim gibi hedefleri olan takımlar için bu stadyum yeterli değil"

Levent Eriş, stadyum hakkında ise, "Biz hakkımızda yazılan köşe yazılarını okumaktan büyük keyif alıyoruz. Bu yazılardan almamız gereken dersler varsa onları da alıyoruz. Ben vizyonu büyültmek için buraya gelmiştim. Ama baktığımda bazı köşe yazarı arkadaşlarımızın vizyonunun hala çok küçük olduğunu gördüm. Sevgili dostum, stadın gereklilik olmadığını söylemiş. Zemin iyi olabilir ama bizim gibi hedefleri olan takımlar için bu stadyum yeterli değil. Ben Gümüşhane'de çalışırken o dönem takımımıza alttan ısıtmalı zemin kazandırmıştık. Bugün hala her türlü olumsuz şartta rahatlıkla maç yapabildikleri bir stadyuma sahipler" cümlelerine yer verdi.

Abdülaziz Solmaz: "Bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz var"

GMG Kastamonuspor Kaptanı Abdülaziz Solmaz da takım içerisindeki birlik ve beraberliğin sahaya olumlu yansıdığını dile getirerek, "İnsanların birbirlerini sevmesi çok önemli. Biz buraya gelen arkadaşlarımızla ailelerimizden daha çok vakit geçiriyoruz. Birbirini sevmezsen bu da sahaya olumsuz yansır. Ama burada inanılmaz birlik ve beraberlik var. Antrenman sonrasında da aile olarak görüşüyoruz. Bu durum inşallah sezon sonuna kadar sürer ve hedeflerimize ulaşırız" dedi.

Taraftara çağrıda bulunan Solmaz, "Taraftarımız daha fazla bizimle beraber olsun. Oyuncu grubu olarak büyük hedeflerimiz var. İnşallah onlar tribünde bizde sahada buraya gelen takımlara zorluklar çıkartırız. Bu sayede de sezon sonunda da inşallah şampiyonluğu birlikte kutlarız" açıklamasını yaptı. - KASTAMONU