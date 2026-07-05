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Şampiyonadan dereceden dönen Kastamonulu 4 sporcu milli takım forması giyecek

Şampiyonadan dereceden dönen Kastamonulu 4 sporcu milli takım forması giyecek
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Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk ve 4 ikincilik kazanan Kastamonulu sporculardan 4'ü milli takıma seçildi. Yiğit Şişman Dünya Şampiyonası'na, 3 sporcu ise Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Kick Boks Milli Takımı için son seçme kriteri niteliği taşıyan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan 3 Türkiye şampiyonluğu ve 4 Türkiye ikinciliğiyle dönen Kastamonulu sporculardan 4'ü Milli Takıma seçildi. Milli sporcular uluslarası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Kick Boks Milli Takımı için son seçme kriteri niteliği taşıyan Türkiye Kick Boks Şampiyonası Bolu'da gerçekleştirildi. Kastamonu'dan şampiyonaya katılan Yaren Yamakoğlu Bayanlar Gençler +70 Kilogram Low Kick kategorisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Asuman Çığlıoğlu Büyük Bayanlar 60 Kilogram Full Contact Kategorisinde ve Hamza Eren Göksu da Büyük Erkekler 54 Kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yiğit Şişman Gençler 57 Kilogram K1 kategorisinde, Asrın Fırat Yaman Büyük Erkekler 80 Kilogram Low Kick kategorisinde, Hüseyin Eren Küçükoğlu, Büyük Erkekler 60 Kilogram Full Contact kategorisinde ve Gülnur Haliloğlu da Büyük Bayanlar 48 Kilogram Full Contact kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Kastamonu'yu temsil eden sporcular, 3 Türkiye şampiyonluğu ve 4 Türkiye ikinciliği elde ederek milli takım seçmeleri kapsamındaki son kriteri başarıyla tamamladı. Şampiyonada elde edilen dereceler neticesinde Yiğit Şişman İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanırken, büyükler kategorisinde Asrın Fırat Yaman, Asuman Çığlıoğlu ve Hamza Eren Göksu ise Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla mücadele etme fırsatını yakaladı.

Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade, elde edilen başarının planlı ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bu sürece çok iyi çalıştık, çok büyük gayret gösterdik. Üç aşamadan oluşan puanlama sistemini en iyi şekilde tamamlayarak Kastamonu'dan dört ismi milli takıma göndermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elizade, başarıda emeği bulunan antrenörler Bekir Shukakidze, Emrah Şahanoğlu ve Eldar Alizada'ya teşekkür ederek, sporcuların yetişmesinde emek veren ailelere, destekçilere ve katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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