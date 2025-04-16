Kastamonu Üniversitesi Kick Boks Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Kastamonu Üniversitesi Kick Boks Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu.

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda K1 branşında takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu.

86 kilogram K1 kategorisinde mücadele eden Asrın Fırat Yaman, şampiyon olarak Türkiye birinciliğini elde etti. 67 kilogram Full Contact kategorisinde yarışan Mesut Yıldırım ile 63.5 kilogram Full Contact'ta mücadele eden Hüseyin Eren Küçükoğlu üçüncülük derecesi aldı. Ayrıca 86 kilogram K1'de Mehdi Salmanov, 63.5 kilogram K1'de Aydın Demir ve 51 kilogram K1'de Alakbar Mammadli de üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Sporcuların dereceleri, Kastamonu Üniversitesi'ne K1 branşında takım halinde Türkiye üçüncülüğü kazandırdı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - KASTAMONU