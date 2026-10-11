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Kastamonu'da Sporun Enleri Ödül Töreni'nde 42 sporcu ve 12 takım ödül aldı

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Kastamonu'da Sporun Enleri Ödül Töreni'nde 42 sporcu ve 12 takım ödül aldı
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Kastamonu'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Sporun Enleri Ödül Töreni'nde, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan 42 bireysel sporcu ile 12 takım ödüllendirildi. Törende sporculara ödülleri verildi, spora katkı sunan sponsorlara da plaket takdim edildi.

Kastamonu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törende, yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan 42 bireysel sporcu ile 12 takım ödüllendirildi.

Kastamonu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi. Kastamonu Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan sporcuların ödüllendirildiği törende, 42 bireysel sporcu ile 12 takım ödül aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, önceki dönem milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Baydar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu ASKF Başkanı Adem Keloğlu, STK temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren tanıtım filminin yanı sıra, Kastamonu'da devam eden ve tamamlanan spor, gençlik ve yurt yatırımlarını konu alan tanıtım filmleri de gösterildi.

Programda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ve Kastamonu ASKF Başkanı Adem Keloğlu, başarılara imza atan sporcular, antrenörler ve kulüpleri tebrik etti. Konuşmalarda amatör sporun gelişimi, sporcuların elde ettiği başarılar ve spora verilen desteğin önemi vurgulandı.

Daha sonra, yıl boyunca Kastamonu'yu ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında temsil ederek elde ettikleri başarılarla kentin gururu olan sporcular, törende ödüllerine kavuştu. Programda, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından, spora ve sporculara sundukları katkılardan dolayı sponsorlara plaket takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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