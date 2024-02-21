Kastamonu'da Gençler İçin Doğa Kampı Düzenlendi
Kastamonu'da Çorum, Tokat ve Çankırı'daki liselerden gençlerin katıldığı doğa kampı düzenlendi. TÜGVA tarafından Yolkonak Gençlik Doğa Kamp Alanı'nda organize edilen kampa 215 öğrenci katıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız'ın da katıldığı kampta paintball, okçuluk, masa tenisi, futbol, voleybol, golf, eskrim sporları gibi etkinlikler yapıldı.
Kastamonu'da Çorum, Tokat ve Çankırı'daki liselerden gençlerin katıldığı doğa kampı düzenlendi.
TÜGVA tarafından Yolkonak Gençlik Doğa Kamp Alanı'nda organize edilen kampa 215 öğrenci katıldı.
TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız'ın da katıldığı kampta paintball, okçuluk, masa tenisi, futbol, voleybol, golf, eskrim sporları gibi etkinlikler yapıldı.