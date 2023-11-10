Kastamonu Belediyespor Macaristan'da mücadele edecek

- Kastamonu Belediyespor'un Avrupa macerası başlıyor

Kastamonu Belediyespor, Vaci K maçının hazırlıklarını tamamladı

KASTAMONU - Kadınlar Avrupa Ligi'ne 3. Turu'na doğrudan katılan Kastamonu Belediyespor, 3. eleme turu ilk maçında Macaristan'ın Praktiker-Vaci K takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası 3. ön eleme turu maçları başlıyor. Kadınlar Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna doğrudan katılan Kastamonu Belediyespor, Macaristan temsilcisi Praktiker-Vaci K ile karşılaşacak. Deplasmanda karşılaşacak olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

İlk karşılaşmadan avantajlı dönmek isteyen Kastamonu Belediyespor, rövanş karşılaşmasını Kastamonu'da 18 Kasım'da Merkez Spor Salonunda çıkacak. Avrupa Ligi'nde iki defa karşılaştığı Vaci takımını ikisinde de eleyerek guruplara kalan Kastamonu Belediyespor, aynı başarıyı devam ettirerek bu seferde guruplara kalmayı hedefliyor.

"İki defa karşılaştığımız Vaci takımını eledik, yine galip gelmek istiyoruz"

İki defa karşılaştıkları Vaci takımını elediklerini ve bu seferde galip gelmek istediklerini söyleyen Kastamonu Belediyespor Teknik Sorumlusu Serpil İskenderoğlu, "Bu yıl Avrupa kupası maceramız başlıyor. İlk maçımızı Macaristan'da Vaci takımıyla oynayacağız. 11 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağız. İnşallah Macaristan güzel bir sonuç ile Türkiye'ye döneceğiz. Bizim EHF liginde yarı final oynamışlığımız bulunuyor. Bu kupada Vaci ile iki defa karşılaştık ve ikisinde de galip gelmeyi bildik. Umarım bu seferde galip gelerek guruplara kalırız. Şu anda takım olarak iyi durumdayız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sakatlarımız bulunuyor. Bir sakat olan arkadaşımızı maça yetiştirdik. Takımımız maça hazır ve motivasyonumuz iyi. Umarım güzel bir sonuç ile buraya döneriz. Biz, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Liginde oynadığımız için bu yıl Avrupa Kupasını 3'üncü ön eleme turundan katılıyoruz. Eğer bu turu geçersek direk olarak guruplara kalacağız. EHF liginde maçlar oynayacağız. Bu da Şampiyonlar Ligi gibi yoğun tempo ile geçen bir turnuva olacak. Şu anda bizim takımımızda yabancı bir oyuncumuz bulunmuyor. Tamamı Türk olan oyuncularla ilk defa böyle bir başarıya imza atmayı istiyoruz. En azından elde edeceğimiz başarılarla Türk hentboluna da bir yol açmak istiyoruz. Hedefimiz şimdilik bu" dedi.

"Heyecanlı bir şekilde Vaci ile karşılaşacağımız günü bekliyoruz"

Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Betül Yılmaz ise, heyecanla karşılaşma gününü belediklerini ifade ederek, "Vaci ile eşleşme zamanı geldi. Uzun zamandır bu maçı bekliyoruz. Daha önce Vaci ile eşleştiğimiz dönemlerde eledik ve yine kazananın biz olduğu bir maç hayal ediyoruz. Umutta ediyoruz çünkü elemeler geçip bir sonraki turda guruplara kalmak istiyoruz. Umarım her şey bizlerin istediği gibi olur. Hem onları evinde hem kendi evimizde seyircimiz önünde Vaci takımını yener ve eleriz. Maça hazırlanıyoruz, motivasyonumuz iyi. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizde kendimizi hazırlıyoruz. Hatta video analizlerinde de bulunuyoruz. Ne gerekiyorsa bu maç için hepsini yapıyoruz ve iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Artık tek bir şey kaldı, heyecanla Vaci ile karşılaşacağımızı günü bekliyoruz. Çıkıp sahada o gün geldiğinde mücadele edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Öte yandan Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını tamamlayarak bugün Macaristan'a gitmek üzere Kastamonu'dan hareket etti.