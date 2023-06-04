Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'a mağlup oldu
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor'a 33-32 mağlup oldu. İlk yarıda öne geçen Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda Konyaaltı Belediyespor'a yenildi. Final serisinin dördüncü maçı 7 Haziran'da oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor'a 33-32 mağlup oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u ağırladı. Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Kastamonu Belediyespor'un 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaaltı Belediyespor öne geçerek Kastamonu Belediyespor'u 33-32'lik skor ile mağlup etti.
5 maç üzerinden oynanan final serisinin dördüncü maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. - KASTAMONU
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023