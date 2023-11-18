Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa'ya Veda Etti

Kadınlar Hentbol Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na doğrudan katılan Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın Praktiker-Vaci K takımına 32-33 yenilerek lige veda etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor, Macaristan temsilcisi Praktiker-Vaci K ile karşılaştı. Kastamonu Merkez Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, rakibine üstünlük kuramadı. Sakat oyuncularında etkili olduğu karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Macaristan temsilcisi Praktiker-Vaci K'ya 32-33 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan'da oynanan karşılaşmada da Praktiker-Vaci K'ya 21-37 yenilmişti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Teknik Sorumlusu Serpil İskenderoğlu, "Ne yazık ki yenildik ama sahamızda yenmeyi hedefliyorduk. Yenmeyi amaçlayan bir oyun oynamayı planlıyorduk. Geçen haftaki performansımızın gerçek bir Kastamonu Belediyespor performansı olmadığını, onun dışında ligde Konyaaltı Belediyespor ile oynadığımız maçında da Kastamonu'ya yakışmayacak bir maç olduğunu ve bugünkü takımın aslında çok şeyler başarabileceğini göstermek istiyorduk. Ben bunu gösterdiğimize inanıyordum. Arkadaşlarımız mücadele etti, yürekleriyle oynadılar" dedi.

Rakiplerinin genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen İskenderoğlu, "Macaristan ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden bir tanesi oluyor. 3 tane Şampiyonlar Ligi'nde takımları var. Onların liginin tecrübesi yaşları ne olursa olsun kendisini gösteriyor. Bizler ise hem sakatlıklarla boğuşan hem de daha birbirleriyle yeni yeni adapta olan bir takımız. Sezon sonunda çok fazla değişik bir görüntü olacaktır" diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Ceren Demirçelen ise, "Deplasmanda çok ciddi fark yedik. Ciddi şansızlıklarımız oldu, kötü bir oyun sergiledik. Bizim için çok kötüydü, utanç vericiydi, herkes başı önde Türkiye'ye geri döndü. Peşinden Konyaaltı Belediyespor maçına çıktık. Zor bir deplasman oldu. İkisi de uzun yoldu. Eminim yol bizleri etkiledi. Evimizde güzel bir maç oynamak istedik. Evimizde güzel bir hentbol izletmek istedik. Elimizden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Önümüzde daha çok maç var. Sakatlıklarımız çok fazla ama iddialı konuşuyorum. İkinci yarı inşallah Türkiye liginde iyi bir oyun ortaya koyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Macaristan'da 5 tane sakat oyuncuyla gittiklerini belirten Demirçelen, "Kadromuz çok kısıtlı, benim bağlarım kopuk, 3 tane arkadaşımız ameliyatlı, daha doktor onaylamadı ama herkes bir risk alarak oyun oynamaya çalıştı. Sahada bu şeklide mücadele ettik. Karşı takım hem geniş kadrosuyla hem de sakatlıkları olmadan sahaya çıktı. Biz ise 10 kişi Macaristan'a gidiyoruz fakat 4 oyuncumuz sakat. Bunlarda risk alarak sahada mücadele ediyor. Ama Kastamonu'da evimizde olmanın verdiği bir özgüvenle ve taraftarımızı da arkamıza alarak maça ortak olduk" dedi. - KASTAMONU