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Kasımpaşa ve Trabzonspor 1-1 Beraber Kaldı

Kasımpaşa ve Trabzonspor 1-1 Beraber Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Kasımpaşa, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta, Kasımpaşa'nın golü Arseniy Batagov'un kendi kalesine attığı golle gelirken, Trabzonspor'un golünü Danylo Sikan kaydetti. Maçın sonunda Trabzonspor'a VAR ile iptal edilen bir gol de yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada uzun pasta sol tarafta topla buluşan Nwakaeme, Espinoza'yı çalımladıktan sonra pasını ortaya çıkardı. Ceza yayının gerisinde topu kontrol eden Sikan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, sol köşeden filelerle buluştu. 1-1

56. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fall'ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

63. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aytaç'ın vuruşunda kaleci Taha, uzak köşeye yönelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada Cham'ın kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu Banza tamamladı ve topu ağlara gönderdi.

90+1. dakikada hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Temel, Ali Can Alp

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Claudio Winck dk. 87), Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Mamadou Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Yanar, Sinan Bolat, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Berk Can Yıldızlı

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan (Enis Destan dk. 65), Lundstram, Oleksandr Zubkov (Muhammed Cham dk. 82), Danylo Sikan (Batista Mendy dk. 65), Nwakaeme (Edin Visca dk. 82), Simon Banza

Yedekler: Muhammet Can Aktaş, Erol Can Çolak, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Arseniy Batagov (dk. 19 k.k) (Kasımpaşa), Danylo Sikan (dk. 47) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Yasin Özcan, Ali Emre Yanar, Piatkowski, Claudio Winck, Aytaç Kara, Serhat Sütlü (Teknik Sorumlu) (Kasımpaşa) Danylo Sikan, Nwakaeme (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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