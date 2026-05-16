Haberler

Kasımpaşa-Galatasaray: Kader Maçı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Fatih Karagümrük ile Kayserispor'un küme düşmesi kesinleşirken lige veda edecek son takım, yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, topladığı 32 puanla küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alıyor. Kasımpaşa, puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalacak.

Kasımpaşa, rakibine mağlup olması durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

Ligde, 32 puana sahip Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 31 puanı bulunan Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken 29 puan toplayan Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

5 bin TL için kuzen katili oldu

5 bin TL için katil oldu! En yakınını öldürdü
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor