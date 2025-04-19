Kasımpaşa-Sivasspor Maçında VAR Görevi Jeroen Manschot'a Verildi
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün Kasımpaşa ile Sivasspor, saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Ali Şansalan olacak ve yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Kısal üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz iken, Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollanda'dan Jeroen Manschot, AVAR olarak ise Erkan Engin görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Kasımpaşa- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor, bugün saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
Müsabakada VAR'da Hollandalı Jeroen Manschot, AVAR'da da Erkan Engin görev yapacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor