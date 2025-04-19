Kasımpaşa-Sivasspor Maçında VAR Görevi Jeroen Manschot'a Verildi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Kasımpaşa- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor, bugün saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Müsabakada VAR'da Hollandalı Jeroen Manschot, AVAR'da da Erkan Engin görev yapacak. - SİVAS