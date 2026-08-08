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Kasımpaşa, Muhammed Emin Bektaş'ı Transfer Etti

Kasımpaşa, Muhammed Emin Bektaş'ı Transfer Etti
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş ile resmi sözleşme imzaladı. Bursa Yıldırım Spor'dan transfer edilen genç oyuncu için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi; törene CEO Ceyhun Kazancı katıldı. Kulüp, genç oyuncuya başarılar diledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş'ı transfer etti.

Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen genç oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da katıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Muhammed Emin Bektaş'ın kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, genç oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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