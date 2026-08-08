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Kasımpaşa, Muhammed Emin Bektaş'ı Transfer Etti

Kasımpaşa, Muhammed Emin Bektaş'ı Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş’ı renklerine bağladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bursa Yıldırım Spor Kulübü forması giyen Muhammed Emin Bektaş, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Muhammed'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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