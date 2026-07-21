Haberler

Kasımpaşa, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Kasımpaşa, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü 63. dakikada Winck kaydetti.

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 1'inci Lig temsilcisi Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Winck kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı

Bahçede çalışırken, gafil avlandı! Resmen ölümden dönmüş
Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı

Türkiye'den o şehri takip etmeye başladı
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay
Zelenski, genel kurmay başkanını görevden aldı

Cephede istediği sonuçları alamadı, orduya neşteri vurdu

20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı

Bir babanın en zor anı! Evladına vedası kahretti
Trump'ın İran'a yönelik son tehdidinin ardından Avrupa'da dikkat çeken askeri hareketlilik

Trump'ın son tehdidi Avrupa'da yankılandı! Uçaklar peş peşe kalktı
Greenwood siftah yaptı

Haftalardır beklenen an gerçekleşti!