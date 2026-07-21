Kasımpaşa, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü 63. dakikada Winck kaydetti.
SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 1'inci Lig temsilcisi Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Winck kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı