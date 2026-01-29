Haberler

Kasımpaşa, Jim Allevinah'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Kasımpaşa, Jim Allevinah'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ekibi Kasımpaşa, Gabonlu sağ kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı kadrosuna kattı. Kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde Allevinah, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Gabonlu sağ kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibi transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Jim Allevinah, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Jim'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu

Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar