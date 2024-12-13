Kasımpaşa Eyüpspor Maçında İlk Yarısı Golsüz Berabere Bitti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da gol atamamasıyla 0-0 sona erdi. Maçta kaydedilen önemli anlar arasında Emre Akbaba'nın verkaç çalışması ve Winck'in şutları dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Emre Akbaba ile verkaça giren Thiam'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
28. dakikada Eyüpspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top sağ tarafta Winck'in önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
38. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall'un ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Bersan Duran
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Brekalo, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Cafu, Erdem Çetinkaya, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Sadiku, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın, Barak
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Eyüpspor: Berke Özer (Birkan Tetik dk. 45+1), Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Ampem, Thiam
Yedekler: Dorukhan Toköz, Saiz, Sinan Gümüş, Vezo, Dubois, Hüseyin Maldar, Emre Mor, Umut Meraş, Bruno
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kartlar: Brekalo, Rodrigues (Kasımpaşa) - İSTANBUL