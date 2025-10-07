Kasımpaşa'dan Açıklama: Mehmet Fatih Saraç'ın Kulüp İle İlgisi Yok
Kasımpaşa Kulübü, hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamada, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kulübün farklı tüzel kişilikler olduğunu ve başkan Mehmet Fatih Saraç'ın kulüp ile herhangi bir ilgisi olmadığını duyurdu.
Kasımpaşa : "Soruşturma kapsamında adı geçen Kasımpaşa Sportif faaliyetler A.Ş. ile kulübümüzün farklı tüzel kişilikler olduğu ve Kasımpaşa Spor Kulübü başkanı olarak adı geçen Mehmet Fatih Saraç'ın kulübümüzle ilgisinin bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor