Kasımpaşa'dan Açıklama: Mehmet Fatih Saraç'ın Kulüp İle İlgisi Yok

Kasımpaşa : "Soruşturma kapsamında adı geçen Kasımpaşa Sportif faaliyetler A.Ş. ile kulübümüzün farklı tüzel kişilikler olduğu ve Kasımpaşa Spor Kulübü başkanı olarak adı geçen Mehmet Fatih Saraç'ın kulübümüzle ilgisinin bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor