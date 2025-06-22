Kasımpaşa'da Burak Yılmaz ile Yollar Ayrıldı
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı. Yılmaz, ayrılık nedeniyle sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olumlu bir şekilde ayrıldıklarını belirtti. Kulüp, daha önce Yılmaz ile devam edeceklerini duyurmuştu.
Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Burak Yılmaz yollarını ayırdı.
Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.
Kasımpaşa, 14 Haziran'da "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." mesajıyla 39 yaşındaki teknik direktörle devam edileceği yönünde açıklama yapmıştı.