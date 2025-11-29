Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında aldıkları 3 puanın kendilerine "ilaç" gibi geldiğini söyledi.

Nuri Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "İlk yarı oyun tamamen istediğimiz gibi gelişti. Rakibin iki formasyonuna göre de hazırlanmıştık. Oyuncuları dörtlü savunmaya hazırladık ama beşli oynayabileceklerini görünce verdiğimiz taktiksel değişikliği çok iyi uyguladık. İlk yarıyı gayet iyi oynadık ve istediğimiz skoru aldık. İkinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Bu birkaç kez oldu. Bu konuda gelişmemiz lazım. Oyunumuzu 90 dakikaya yaydığımız zaman çok iyi bir takım olacağız. Bugün Kasımpaşa'yı gereksiz bir şekilde oyuna ortak ettik. Kırmızı karttan sonra ekstra efor sarf ettik. Neticesinde 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Bizim için çok önemliydi. Özellikle Trabzonspor maçındaki hayal kırıklığından sonra bu galibiyet bize ilaç oldu. Ancak gidecek çok uzun yolumuz, geliştirmemiz gereken çok şey var. İyi yoldayız. Biraz acı çekerek oluyor ama sonunda başaracağız." diye konuştu.

Galibiyeti getiren golleri atan Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve Amine Harit'in performansını değerlendiren genç teknik adam, "(Shomurodov) Bir futbolcu bu kadar iyi olmasının yanında mütevazı olması çok iyi. Hiçbir yıldız havası yok. Ne dersek yapmaya çalışıyor ve inanılmaz bir profesyonel. Aynı zamanda da çok mütevazı. Allah da gönlüne göre veriyor. Amine Harit'i son gün getirdik. Onun için yeni bir ülke. Zor bir geçiş süreci oldu. Fayzullayev ve Harit'in kalitesini biliyoruz. O yüzden Başakşehir'de oynuyorlar. İkisi de bizim için çok değerli. Maçın kaderini her an değiştirebilecek yetenekte oyuncular. Bugün maçı kazanmamızda bize katkı verdi. Fayzullayev biraz sakatlık yaşadı. En geç devre arasından sonra istediğimiz seviyeye tam olarak ulaşacaklar." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ilk yarısında görülen kırmızı kartın ardından oyundan aldığı sırada kendisine tepki gösteren Deniz Türüç'ün kadroya alınmamasıyla ilgili, "Deniz'in kadroda olmaması teknik karar. Bugün Deniz'in aramızda olmaması benim kararımdı." dedi.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in 15. haftasında sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçı ve Davie Selke ile Jerome Opoku'nun cezalı duruma düşmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçını henüz düşünmedim. Yarından sonra Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Böyle maçları takımım seviyor. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Bu durumlar için geniş bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Stoperde Hamza, Ba ya da Onur oynayacak. Opoku geçen hafta da yoktu. Sıkıntı yaşamadık. Selke yerine de da Costa, Bertuğ ve Shomurodov var. Santrforda da elimiz sağlam. Hepsi yanımda olsa daha mutlu olurum ama elimizden bir şey gelmiyor."