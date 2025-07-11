Kasımpaşa, Attila Szalai'yi Kiraladı

Kasımpaşa, Attila Szalai'yi Kiraladı
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Kasımpaşa, Hoffenheim'da forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza töreni Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kasımpaşa, Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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