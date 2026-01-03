Haberler

Kasımpaşa'da devre arası hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, devre arası kampı için Antalya'da antrenmanlarına başladı. Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan takım, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde idman yapıyor.

Kasımpaşa, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da akşam yaptığı antrenmanla ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

Ligin ilk yarısı 15 puanla 14. sırada bitiren Kasımpaşa, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp devre arası hazırlıkların sürdürüyor. 4 Aralıkta göreve gelen Emre Belözoğlu Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Daha sonrasında idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
