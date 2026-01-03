Kasımpaşa'da devre arası hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da akşam yaptığı antrenmanla ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

Ligin ilk yarısı 15 puanla 14. sırada bitiren Kasımpaşa, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp devre arası hazırlıkların sürdürüyor. 4 Aralıkta göreve gelen Emre Belözoğlu Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Daha sonrasında idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. - ANTALYA