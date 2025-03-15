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Kasımpaşa, Alanyaspor'u İlk Yarının Sonunda Önde Geçti

Kasımpaşa, Alanyaspor'u İlk Yarının Sonunda Önde Geçti
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Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Kasımpaşa'nın gollerini Fall ve Hajradinovic kaydederken, Alanyaspor'un tek golü Vilhena'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

30. dakikada Gökhan Gül'ün pasında topla buluşan Fall'ın rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un solundan ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Espinoza'nın sağ taraftan ortasında ceza sahasında da Costa ile hava topu mücadelesine giren Fatih Aksoy, topa elle müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ alt köşeden filelerle buluştu. 2-0

38. dakikada Vilhena'nın ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top sağ üst köşeden ağlara gitti. 2-1

45+1. dakikada Espinoza'nın pasında topla buluşan da Costa'nın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Andreas Giannitos, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Mamadou Fall, Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Cafu, Brekalo, Can Keleş, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Atakan Müjde, Antonin Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Richard, Enes Keskin, Tonny Vilhena, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta, Sergio Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Hwang Ui-Jo, Nicolas Janvier, Jure Balkovec

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mamadou Fall (dk. 30), Haris Hajradinovic (dk. 36 pen.) (Kasımpaşa), Tonny Vilhena (dk. 38) (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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