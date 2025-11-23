Kasımpaşa, 4 dakikada iki gol bulup geriden gelerek kazandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 2-1 kazandı.

KASIMPAŞA GERİDEN GELİP KAZANDI

Alanyaspor'un golü 45+2. dakikada Hwang Ui-jo'den geldi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Pape Habib Gueye kaydetti.

5 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 13'e yükseltti. Alanyaspor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda ligin zorlu takımlarından biri olan Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.