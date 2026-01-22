Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Haberler

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği toplam geliri 7 milyon euroya yükseltti. Galatasaray, bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında ilk 24'e kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 10'a yükseltti.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 7 hafta sonunda elde ettiği toplam gelir 7 milyon euroya ulaştı.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçını 28 Ocak'ta Manchester City'ye karşı oynayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Devler Ligi'nde elde ettiği gelirle de dikkat çekti.

CİMBOM 90. DAKİKADA GALİBİYETİ KAÇIRDI

Karşılaşmada Atletico Madrid, 4. dakikada Simeone'nin golüyle öne geçti. Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle skora dengeyi getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında yakaladığı fırsatı değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

PUAN 10'A YÜKSELDİ

Bu beraberliğin ardından Galatasaray, 7 hafta sonunda puanını 10'a çıkardı. Atletico Madrid ise 13 puana ulaştı.

İLK 24 HEDEFİNDE ÖNEMLİ AVANTAJ

Galatasaray, Atletico Madrid beraberliğiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında ilk 24'e kalma yolunda kritik bir avantaj elde etti.

DEVLER LİGİ GELİRİ ARTIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid karşısında aldığı 1 puanla birlikte kasasını da doldurdu. Daha önce elde ettiği 3 galibiyet sayesinde 6.3 milyon euro kazanan Galatasaray, bu maçın ardından gelirine 700 bin euro daha ekledi.

TOPLAM KAZANÇ 7 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 7 hafta sonunda elde ettiği toplam gelir 7 milyon euroya ulaştı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 354.5 milyon TL olarak kaydedildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçını 28 Ocak'ta İngiltere'de Manchester City'ye karşı oynayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

