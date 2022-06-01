Kartal, yuvaya hazır dönüyor - Haberler

Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Kartal Kayra Yılmaz, yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı ekibin kampında yer alacak. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni sezondaki oyun planında yer alabilir. Geçtiğimiz sezon orta sahada görev yapan birçok isimle yolların ayrılması, Atiba ve Can Bozdoğan'ın yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı da Kartal Kayra'nın Beşiktaş'taki geleceğinde etkili olacak. Ayrıca yeni sezonda ilk 11'de görev alacak Türk futbolcu sayısının 4'e yükselecek olması da Kartal Kayra Yılmaz'ın avantajı olarak görülüyor. Yeni sezonda siyah-beyazlı ekibin orta saha rotasyonunda yer alması beklenen Kartal Kayra Yılmaz ayrıca Ümit Milli Takım'ın da önemli isimleri arasında yer alıyor.