Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
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Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, sezonun bitmesiyle bonservisinin bulunduğu Beşiktaş'a döneceğini açıkladı. Kartal Kayra yaptığı açıklamada, "Aslında her şey benim için net. Kulübüm Beşiktaş'a döneceğim ve orada oynamak istiyorum. Benim için bir B, C ya da D planı yok.'' dedi.

Kiralık olarak Kayserispor forması giyen ve bonservisi Beşiktaş'ta olan Kartal Yılmaz, Transfermarkt'a özel açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı.

''KATKI VEREBİLECEĞİMİ NET ŞEKİLDE GÖSTERDİM''

"Beşiktaş altyapısından yetişen bir oyuncu olarak, şu an kendinizi Beşiktaş A Takımı için hazır hissediyor musunuz?" sorusuna cevap veren Kartal Kayra Yılmaz, "Beşiktaş, sadece altyapısından yetiştiğim kulüp değil; aynı zamanda desteklediğim takım. Aslında bu seviyeye hazır olduğumu sadece şimdi değil, daha önce de hissediyordum. Özellikle geçen yaz bu konuda kendime olan güvenim tamdı, ancak şartlar farklı şekilde gelişti. Bu sezon ortaya koyduğum performansla kulübüme katkı verebileceğimi net bir şekilde göstermiş oldum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEĞİM"

"Gelecek sezona dair planlarınız netleşti mi? Önümüzdeki süreçte neler yapmak istiyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan başarılı oyuncu, "Aslında her şey benim için net. Kulübüm Beşiktaş'a döneceğim ve orada oynamak istiyorum. Benim için bir B, C ya da D planı yok. Nerede olursam olayım, çıkabileceğim her maça çıkmak ve takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Kayserispor formasını 33 maçta terleten Kartal Kayra Yılmaz, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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