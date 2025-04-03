Kartal gözünü kupaya dikti!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve Avrupa'ya da erken veda eden siyah-beyazlılar, bu sezonki tek hedefi olan Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Müsabakanın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu galibiyetin ardından Göztepe karşısında da zafere ulaşmayı hedefleyen Kara Kartal, yarı finale adını yazdırmak istiyor. Müsabakayı kazanan ekip yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Haberler.com ekibi Beşiktaş taraftarlarının nabzını tutarak takımlarından galibiyet beklediklerini ve özellikle Rafa Silva ile Milot Rashica gibi isimlerin öne çıkmasını umduklarını belirtti. Taraftarlar, kupadaki tek hedeflerinin zafer olduğunu belirtiyor.

Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.