Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest

Boykot soruşturmasında 11 kişi ile ilgili karar verildi
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Kartal gözünü kupaya dikti!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Süper Lig'deki kötü sezonun ardından tek hedefi kupayı kazanmak olan siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral buldu. Müsabakayı kazanan takım yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak. Taraftarlar, Rafa Silva ve Rashica gibi isimlerden beklenti içinde.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve Avrupa'ya da erken veda eden siyah-beyazlılar, bu sezonki tek hedefi olan Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Müsabakanın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu galibiyetin ardından Göztepe karşısında da zafere ulaşmayı hedefleyen Kara Kartal, yarı finale adını yazdırmak istiyor. Müsabakayı kazanan ekip yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kartal gözünü kupaya dikti!

TARAFTARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Haberler.com ekibi Beşiktaş taraftarlarının nabzını tutarak takımlarından galibiyet beklediklerini ve özellikle Rafa Silva ile Milot Rashica gibi isimlerin öne çıkmasını umduklarını belirtti. Taraftarlar, kupadaki tek hedeflerinin zafer olduğunu belirtiyor.

Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kartal gözünü kupaya dikti!
Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.