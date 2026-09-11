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Kartal, evinde kayıpsız devam etti

Kartal, evinde kayıpsız devam etti
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Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ederek bu sezon ligde sahasında oynadığı maçların hepsinden galip ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek bu sezon ligde sahasında oynadığı maçların hepsinden galip ayrılmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Bu sezon evinde 3 lig müsabakasına çıkan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşamayarak 9 puan topladı. Kartal, Dolmabahçe'de ağırladığı Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2 ve Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

Bir sonraki iç saha maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş, ligde ise bir sonraki hafta Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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