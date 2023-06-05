Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Şampiyon Oldu

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, 2-4 Haziran günleri arasında Sakarya'da oynanan grup maçlarında şampiyon olarak Türkiye İşitme Engelliler Spor Kulübü (TİESF) 1. Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-23 Cemil Can Sezonu'nda 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Sakarya grubunda mücadele eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, grubunu lider bitirerek TİESF 1. Futbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kulüp Başkanı Kemal Alpay, "Öncelikle şampiyonluk için sahada mücadele eden, ter akıtan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol ekibimizin tüm sporcularına, teknik heyetimize, bütün yönetici arkadaşlarımıza ve bize bugüne kadar kulüp olarak her türlü desteği veren Belediye Başkanı'mız Sayın Gökhan Yüksel ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.