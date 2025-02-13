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Karslı Milli Sporcular, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası İçin Yola Çıktı

Karslı Milli Sporcular, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası İçin Yola Çıktı
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Karslı milli sporcular, 15 Şubat 2025 tarihinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenecek olan Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı. Antrenörler ve sporcular, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Karslı milli sporcular, "Balkan Büyükler Salon Atletizm Sampiyonası" katılmak üzere yola çıktı.

15 Şubat 2025 tarihinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenecek olan "Balkan Büyükler Salon Atletizm Sampiyonası"nda Türkiye'yi ve Kars'ı temsil etmek üzere Antrenörler Bahattin İnce, Kemal Yıldırım ile milli sporcular, Bahar Yıldırım ve Tuğba Toptaş yola şampiyonaya katılmak üzere Kars'tan ayrıldılar.

Milli sporcuların Belgrad'ta Milli takım formasıyla ülkeyi ve Kars en iyi şekilde temsil edeceği, Belgrad'tan madalya ile dönmeleri bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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