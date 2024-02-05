Karslı atlet Utku Göler Balkan Şampiyonu oldu
Karslı atlet Utku Göler, Sırbistan'da düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası'nda bin 500 metrede rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu. Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlanan Göler'in başarısı Kars'ta büyük sevinçle karşılandı.
Karslı atlet Utku Göler, Balkan Şampiyonu oldu.
Sırbistan'da yapılan U20 Balkan Şampiyonası'nda Kars rüzgarı esti.
Balkan Şampiyonasına katılan milli atlet Utku Göler bin 500 metrede rakiplerini geçerek Balkan Şampiyonu oldu.
Kars'ta Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlanan ve milli atlet Utku Göler'in başarılı olması memleketi Kars'ta sevinçle karşılandı. - KARS