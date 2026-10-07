Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 2'de 2 yaparak ligde ve kupada çıkışa geçti

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı sezona ilk 4 maçta galibiyet alamadan başlayan Karşıyaka teknik heyet değişikliğinin ardından 2'de 2 yaptı. Takımı geçen sezondan beri çalıştıran Burhanettin Basatemür'ün yerine Zafer Uysal'ın gelmesi sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda Kepezspor'u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Kaf-Kaf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1923 Afyonkarahisarspor engelini rahat aştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk yarıda yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanan yeşil-kırmızılı ekip kupada yoluna devam ederek moral tazeledi.

Maça rotasyonlu bir kadroyla gençleri sahaya sürerek başlayan Karşıyaka'da İstanbulspor'dan kiralanan 20 yaşındaki santrfor Eren Arda Şan, attığı 2 golle turun mimarı oldu. Eren Arda ligde Bursa Yıldırımspor deplasmanında da uzatma dakikalarında attığı şık golle takımına 2-2'lik beraberliği getirmişti. Ligde ilk 5 maçta toplam 77 dakika süre alarak 1 gol atan genç futbolcu ilk kez 11'de forma giydiği kupa karşılaşmasında 2 kez ağları sarstı. Karşıyaka'da maçta ilk yarıda sakatlanan Berat'ın durumu ise belirsiz. Üst üste galibiyetlerle çıkışa geçip moral tazeleyen İzmir temsilcisi ligde pazar günü namağlup Eskişehir Anadolu'yu 3'te 3 hedefiyle ağırlayacak.

ZAFER UYSAL: ÖZGÜVEN ÇOK ÖNEMLİ

Karşıyaka Teknik Direktör Zafer Uysal, takımının özgüven kazanmasının çok değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Kısa bir süre önce takımın başına geçtik. İki günlük çalışmanın ardından deplasmanda aldığımız galibiyet, takımımızın özgüven kazanması açısından bizim için çok değerliydi. İç sahada oynadığımız kupa maçında ise rotasyonlu bir kadroyla mücadele ettik. Oyuncularımızın gösterdiği özveri ve mücadele sonucunda bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın birbirleriyle olan uyumu bizim için çok önemli. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Elbette hala birçok eksiğimiz var. İnşallah bunları zaman içerisinde tamamlayarak Karşıyaka camiasını puan sıralamasında hak ettiği daha üst noktalara taşımak istiyoruz. Bunun için teknik ekibimiz, hocalarımız ve oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin bir fazlasını yaparak çok çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı