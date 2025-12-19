Haberler

Karşıyaka, Galatasaray'dan Christian Bishop'ı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, Galatasaray'dan pivot Christian Bishop'u transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Yarın Bahçeşehir Koleji ile kritik bir maça çıkacaklar.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta alt sıralardaki en yakın rakibi Büyükçekmece Basket'i deplasmanda yenerek son verip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Karşıyaka, kadrosunu Galatasaray'dan pivot Christian Bishop ile güçlendirdi. NCAA kariyerinde Creighton Bluejays ve Texas Longhorns'ta oynayan 26 yaşında, 2.01 boyundaki Bishop, Avrupa kariyerinde geçen yıl Nymburk'ta forma giyerek sezon başında Galatasaray'a imza attı. Bishop bu yıl ligde 4.1 sayı, 3.4 ribaund, Şampiyonlar Ligi'nde 6.8 sayı, 3.8 ribaund ortalamaları tutturdu. Son olarak guard Moody'i kadrosuna kattıktan sonra 28 Kasım'da eski yabancılarından Vernon Carey'nin 1.2 milyon Dolar tutarındaki alacağı nedeniyle FIBA'dan transfer yasağı alan Karşıyaka, Bishop'u Türkiye'de halen Süper Lig'de forma giydiği ve Avrupa kupalarında oynamayacağı için transfer edebildi.

RAKİP BAHÇEŞEHİR

Süper Lig'de bu sezon kümede kalma savaşı veren Karşıyaka yarın zirve yarışındaki Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde Kaf-Kaf 11 maçta 2 galibiyet alırken, Bahçeşehir Koleji 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. İstanbul ekibinde eski Karşıyakalı Kenan Sipahi, Ponitka gibi isimler de forma giyiyor. Karşıyaka'da salı günü takıma katılarak antrenmanlara başlayan yeni transfer Bishop da yarın ilk kez forma giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title