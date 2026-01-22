Haberler

Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki

Güncelleme:
Karşıyaka Voleybol 1. Ligi A Grubu'ndaki maçta, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı yaşanan olaylara yönelik voleybol şube yönetimi sert bir açıklama yaptı. Maçta yaşanan küfürler ve saldırılar Türk voleybolu adına utanç verici olarak nitelendirildi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışındaki rakibi Manisa Büyükşehir Belediye spor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi müsabakada yaşananlar nedeniyle ev sahibi ekibe sert tepki gösterdi. "Karşılaşmada yaşananlar spor müsabakası değil, tam anlamıyla bir rezalettir" diyen yeşil-kırmızılı yönetim, "Maç boyunca anons sisteminden edilen küfürler, tribünlerden yükselen sistematik hakaretler ve kulübümüz yöneticilerine yönelik sözlü ve fiili saldırılar, kontrolsüzlük değil; açık bir organizasyon ve sorumluluk zafiyetidir. Bu yaşananlar ne tesadüftür ne de maç tansiyonu ile açıklanabilir" ifadelerine yer verdi.

'TÜRK VOLEYBOLU ADINA UTANÇ'

Manisa İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarının alınmadığı müsabakayla ilgili yönetimden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Küfür edilen, yöneticilere saldırılan, kadın sporcuların sahada güvende olmadığı bir ortamda oynanan hiçbir maç meşru değildir. Özellikle bir kadın voleybol müsabakasında bu seviyesizliğin yaşanması, sadece rakip kulübün değil, salon güvenliğinden, organizasyondan ve anonslardan sorumlu herkesin ağır bir şekilde sınıfta kaldığının göstergesidir. Bu durum Türk voleybolu adına utançtır. Biz bu çirkinliği ne sineye çekeriz ne normalleştiririz ne de 'Olmuş bitmiş' diyerek unuturuz. Karşıyaka Spor Kulübü; küfürle, tehditle, saldırıyla sindirilecek bir camia değildir. Bu tür hadsizliklere asla boyun eğmeyiz. Başta Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere tüm yetkili kurumları; derhal ve tavizsiz bir soruşturma başlatmaya çağırıyoruz. Aksi halde bu sessizlik, yaşananlara ortak olmak anlamına gelecektir. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu olayların takipçisi olacağız. Sorumlular cezalandırılana kadar bu dosya kapanmayacaktır."

