Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal ile Sürecek

Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal ile Sürecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Voleybol, 2005 doğumlu smaçör Şevval Acıbal'ın bir sezon daha kadroda kalacağını açıkladı. İzmir ekibi, sosyal medyada yaptığı duyuruda, Acıbal'ın yeşil-kırmızı formayla devam edeceğini belirtti.

Karşıyaka Voleybol, 2005 doğumlu smaçör Şevval Acıbal'ın bir sezon daha yeşil-kırmızılı takımda kalacağını duyurdu.

Tütrkiye Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen 20 yaşındaki smaçör Şevval Acıbal'ın bir sezon daha takımda kalacağını duyurdu. İzmir ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı taşıyan değerli sporcumuz, Karşıyaka ailesindeki yolculuğuna bu sezon da devam edecek. Ait olduğu yerde, yeşil-kırmızı tutkunun kalbinde yeniden buluşuyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.